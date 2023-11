Giovanni Fabbian protagonista anche stasera nel successo del Bologna sul Torino: "Bellissima soddisfazione, ci facciamo trovare pronti partita dopo partita - ha detto a DAZN -. Ci sta chiedendo di essere squadra, in campo e fuori siamo uniti. E' importante per ottenere risultati. Ho cercato di farmi trovare prontissimo e fare tutto il possibile per essere al 100% e aiutare la squadra".