Erjon Bogdani, attaccante albanese con una lunghissima militanza in Italia, parlando alla Gazzetta dello Sport ha commentato la crescita del calcio del suo Paese in vista della sfida contro l'Italia: "Il livello del calcio in Albania è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e non ci sono più tante differenze. O almeno non ci sono più le differenze del passato. Lo dico sperando di non essere smentito sabato... (sorride, ndr). C'è stato un periodo nel quale il gap tra le nostre nazionali era grandissimo, mentre ora si è assottigliato grazie al lavoro di Sylvinho e all'esperienza che hanno maturato in Serie A giocatori come Kristjan Asllani, Ramadani, Hysaj, Bajrami e gli altri. In più ci sono gli altri che sono cresciti in leghe importanti, come Broja che è giovane e davvero bravo".

In cosa la Serie A ha migliorato i vostri talenti?

"Il campionato italiano è il più tattico d'Europa: per giocare lì devi essere pronto a livello fisico, usare sempre la testa e muoverti insieme ai tuoi compagni. La Serie A sta tornando ad essere un torneo importante e lo confermano i risultati delle vostre squadre in Europa: non avete raggiunto per caso cinque finali nelle ultime due stagioni".