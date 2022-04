Dopo aver ottenuto la conferma come presidente della Fondazione La Triennale di Milano fino al 2026, l'architetto Stefano Boeri parla ai microfoni de La Repubblica - Milano, soffermandosi anche sulla questione San Siro: "Ai tempi di Massimo Moratti lavorai su uno stadio nuovo per l'Inter a forma di luna, poi capii che la coabitazione era necessaria e immaginai uno stadio per due, con ingressi e spazi separati. Infine provai a proporre uno stadio di nuova generazione, circondato da alberi e natura. Io amo San Siro e si può sempre migliorarlo, ma pensare a un nuovo stadio non è una bestemmia. Aspetto fiducioso il dibattito pubblico: finalmente si confronteranno le idee e i progetti, senza rancori e pregiudizi. Questo è il metodo Milano".