La UEFA ha aperto un'indagine per vederci più chiaro rispetto ai fatti accaduti al termine di Bodo/Glimt-Roma , andata dei quarti di finale di Conference League, dopo che il club capitolino aveva accusato Kjetil Knutsen di aver colpito con un pugno Nuno Santos, preparatore dei portieri dei giallorossi. In seguito, i norvegesi avevano replicato parlando di "falsità' e sostenendo di essere in possesso di un video che dimostrerebbe che ad aver cominciato il diverbio sarebbe stato il collaboratore di José Mourinho mettendo 'le mani al collo' all'allenatore nativo di Arna.

"In conformità con l'Articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un'indagine disciplinare sugli incidenti segnalati che si sarebbero verificati alla fine dei quarti di finale di Europa Conference League 2021/22 tra FK Bodø/Glimt e AS Roma andati in scena il 7 aprile 2022 in Norvegia. Le informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito", il testo della nota pubblicata da Nyon.