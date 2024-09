"Se mi dicono di giocare a destra gioco a destra, se mi dicono di giocare a sinistra gioco a sinistra. Ho giocato anche a sinistra in passato", ha detto a Inter TV Yann Bisseck dopo la vittoria ottenuta in casa dell'Udinese, partita durante la quale Inzaghi ha mischiato le carte a gara in corso.

Sull'importanza del ritorno al successo dopo il ko al derby.

"Abbiamo fatto una settimana in cui abbiamo lavorato molto bene. Sappiamo che è sempre complicato dopo una sconfitta. Ma ci siamo preparati bene e ci siamo meritati questa vittoria. Credevamo di poter vincere e l'abbiamo vinta. Potevamo segnare di più nel primo tempo. Abbiamo fatto una buona partita, l'importante era vincerla".