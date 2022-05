Poi, ampia parentesi sulle scelte di mercato per la prossima estate, partendo da Paulo Dybala: "Dybala è un talento eccezionale. Però mi chiedo: se viene chi gli deve far posto? Io non rinuncerei a Lautaro Martinez, per esempio. Bremer? L'Inter non mi sembra debole in difesa. E non so se André Onana scalzerà nelle gerarchie Samir Handanovic che ha ancora qualche anno di carriera davanti". Ma quale reparto andrebbe rinforzato? "Il centrocampo. Fossi nei nerazzurri, punterei tutto su Davide Frattesi. Mi sembra un giocatore di grandissimo livello. Tra l’altro, a mio avviso, non è un doppione di Nicolò Barella”.