Alberto Bigon è convinto che Milan-Napoli sia lo scontro diretto tra le vere due favorite per la vittoria dello scudetto, una corsa a cui le altre big - per diversi motivi - hanno meno diritto a iscriversi: "Queste due squadre potranno giocarselo fino in fondo perché l'Inter ha già mostrato qualche scricchiolio, mentre la Juve non è più quella di una volta. La Roma di Mourinho, infine, è forte ma è già andata incontro a qualche scivolone", il suo pensiero espresso ai colleghi de Il Mattino.