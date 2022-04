Problemi su Vivaticket per coloro i quali hanno acquistato i biglietti per Spezia-Inter: la piattaforma, infatti, ha rilasciato tagliandi riportanti una data e un orario errati. Lo comunica lo Spezia, rassicurando tutti i tifosi con una nota sul sito ufficiali: "Tali biglietti saranno comunque validi per accedere allo stadio ‘Picco’ in occasione del match Spezia-Inter, che si terrà venerdì 15 aprile alle 19:00, e non sabato 16 come erroneamente riportato sui tagliandi".