Daniel Bertoni, ex calciatore, nel corso di un'intervista a Kisskissnapoli.it ha parlato della sua ex squadra, il Napoli, e della sua personale pole Scudetto: "Contro il Verona ho visto un grandissimo Napoli. Gli azzurri lotteranno per lo scudetto fino alla fine. Domenica hanno dominato la gara per tutti i 90' e il Verona non è affatto una squadra facile. Scudetto? Sabato ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Napoli, ma per me sarà sfida a due tra i partenopei e l'Inter".