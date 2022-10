Enrico Bertolino si avvicina alla gara della 'sua' Inter contro la Fiorentina con un carico di ottimismo dettato dalle ultime prestazioni dei nerazzurri: "Vedo bene la squadra, viene da questa iniezione di fiducia quale la partita di Barcellona. Sta ritrovando il suo gioco - le parole del comico sulle frequenze di RadioFirenzeViola.it all'interno nel corso della trasmissione "Social Club" -. Per quanto riguarda i viola, gli toglierei Milenkovic, che in estate poteva venire da noi. Ma anche Barak per me farà grandi cose, ne sono convinto. E, infine, Amrabat è un ottimo giocatore, peccato che la squalifica del centrocampista marocchino sia durata una sola giornata (ride, ndr)".