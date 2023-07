Paolo Berrettini, ct dell'ultimo trionfo Europeo della Nazionale Under 19 prima della vittoria di ieri della squadra di Alberto Bollini, intervistato da Tutto Mercato Web si unisce al coro di chi auspica un maggiore impiego delle giovani leve da parte delle prime squadre: "I club devono puntarci sui giovani e senza andare troppo lontano, invece, vediamo che l'Inter non riscatta Raoul Bellanova e prende Juan Cuadrado che ha 35 anni. E questo mi dispiace perché i ragazzi interessanti ci sono e vanno inseriti in una certa maniera".