Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista a Il Mattino commentando così lo strapotere del Napoli in Serie A: "Il Napoli va come un treno, Kvicha Kvaratskhelia è uno dei talenti più forti d'Europa e credo che anche in Champions gli azzurri possano togliersi delle belle soddisfazioni. Vedo tanta confusione da qui, un dominio indiscusso ma capisco anche che per quelli del Milan o dell'Inter il contraccolpo psicologico a inseguire una squadra che non perde mai è enorme.