Ospite nello studio di Sky Sport, Beppe Bergomi si è detto favorevole all'alternanza coppa/campionato tra portieri, ma a condizione che la decisione venga presa a monte e in maniera definitiva dal tecnico di turno. "Prendiamo il caso dell'Inter - ha detto lo Zio -. Onana è un portiere in ascesa, è esplosivo, moderno, calcia bene con i piedi. Ma Handanovic è il capitano, ha personalità e si fa sempre trovare pronto. Ci può stare l'alternanza, a patto che la scelta sia quella".