Beppe Bergomi, ai microfoni di Calciomercato L'originale, in onda su Sky Sport, ha espresso le proprie convinzioni sui possibili movimenti dell'Inter: "La La trattativa per Dybala la sta portando avanti Marotta, lo vuole a tutti i costi. Non si può discutere Dybala, e le motivazioni faranno la differenza, quando vorrà dimostrare quello che vale. Lukaku sarebbe perfetto per il reparto offensivo di Inzaghi: serve una pedina fisica che fornisca anche la profondità. Nessuno vorrebbe andare via dall'Inter. Questo gruppo è formato da ragazzi italiani che creano senso di appartenenza e trasmettono identità nerazzurra agli stranieri. Ma per fare mercato si deve vendere. Chi? Quello che ha più richieste, o quello che è maggiormente sostituibile".