Beppe Bergomi, presente sulle tribune del Sinigaglia di Como per la sfida dei lariani contro la Reggina (sua figlia Sara è la fidanzata del centravanti dei calabresi Gabriele Gori, ndr), ha voluto esprimere qualche convinzione su Giovanni Fabbian: "Oggi ho conosciuto i suoi genitori, sono delle persone fantastiche - ha detto a Sky Sport -. È bravo nel recupero palla istantaneo e nei tempi di inserimento. Mi sembra un ragazzo molto serio, per come l'ho visto nelle trasferte della squadra che ho seguito".