Presente negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi parla così di Lautaro Martinez: “Lautaro ha bisogno di un compagno diverso, gli serve un attaccante veloce, non Dzeko. Io il bosniaco lo terrei, ma bisogna andare a prendere un altro tipo di giocatore. Anche Dybala per me non è funzionale a giocare in tandem col Toro”.