Ospite negli studi di Sky Sport, durante 'Calciomercato l'Originale', Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è stato stuzzicato sullo scenario che vedrebbe la Roma fiondarsi su Domenico Berardi in caso di cessione di Nicolò Zaniolo: "A fine stagione ho messo in conto la possibilità di non allenare più certi giocatori, poi vediamo. Scamacca? Giocatore forte, si merita tutte le attenzioni. Spero di godermelo, ma vale lo stesso discorso di Berardi", le sue parole.