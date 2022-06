L'infortunio rimediato contro l'Olanda terrà ancora ai box Romelu Lukaku, attaccante del Belgio accostato con forza all'Inter per la sessione estiva di mercato. A fare il punto sulle condizioni di Big Rom ci pensa il ct belga Roberto Martinez: "I test medici non sono andati così male come ci aspettavamo - ammette in conferenza stampa -. Non giocherà contro Polonia e Galles, ma c'è una piccolissima possibilità che possa esserci all'ultima partita. Ma non mi aspetto che possa giocare di nuovo".