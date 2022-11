Piano a parlare di Belgio in crisi dopo la sconfitta a sorpresa di domenica contro il Marocco. Timothy Castagne non vede tutto nero alla vigilia della sfida contro la Croazia, impossibile da sbagliare per i Rode Duivels se vogliono raggiungere gli ottavi di finale a Qatar 2022: "Durante un Mondiale devi affrontare situazioni complicate, ma dobbiamo restare uniti - ha detto in conferenza stampa il laterale del Leicester City -. Non vedo una situazione così negativa come la descrivono tutti, abbiamo il destino nelle nostre mani. Le prime partite non sono andate come volevamo, ma siamo lontani dalla crisi di cui parlano i media. Ci poniamo delle domande quando leggiamo cose del genere, abbiamo perso parte della fiducia che avevamo qualche settimana fa o qualche anno fa, ma sappiamo quanto valiamo come gruppo".