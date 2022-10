Martedì 1 novembre alle 21:00, l'Inter giocherà in trasferta contro il Bayern Monaco nell'ultima gara del Gruppo C della Champions League 2022-2023. Definito il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di domani, lunedì 31 ottobre 2022.

Ore 11.00 - Allenamento FC Bayern Monaco | Säbener Straße, FC Bayern Training ground. Sarà consentito l'ingresso ai giornalisti per 15 minuti.

Ore 11.30 - Allenamento FC Internazionale Milano | Suning Training Centre di Appiano Gentile. Sarà consentito l'ingresso ai giornalisti per 15 minuti.