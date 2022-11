Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, rispondendo a una domanda su Harry Kane, ai microfoni di Sky Deutschland ha allargato il discorso al mercato dei tedeschi per il reparto offensivo. "È un ottimo giocatore, certo - in riferimento all'inglese -. Ma ci sono molti altri giocatori molto bravi. Stiamo considerando molti giocatori e non va bene parlare di quelli sotto contratto con altri club. Abbiamo una squadra molto buona che sta facendo fin qui un ottimo lavoro". Uno dei nomi fatti per l'attacco del futuro del Bayern, peraltro, è quello di Marcus Thuram che tanto piace anche all'Inter.