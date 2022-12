Dopo aver parlato a Inter TV, Alessandro Bastoni si sofferma anche davanti alle telecamere di Sky Sport per analizzare il successo nerazzurro nell'amichevole contro la Reggina partendo da un commento sul ritorno di Romelu Lukaku : "Sappiamo che giocatore sia Romelu, l'ha dimostrato nell'anno che è stato qua. Purtroppo nella prima parte di stagione non ha potuto darci mano causa infortuni, ma siamo fiduciosi e sappiamo che potrà darci una mano.

Il nostro difetto nella prima parte di stagione è stata la compattezza che non avevamo, adesso però l'abbiamo ritrovata e siamo carichi sia per il Napoli che per l'ottavo di Champions che ci aspetta".