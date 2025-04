Mario Basler, ex giocatore del Bayern Monaco, torna a parlare ai microfoni della RAN della sfida di Champions League contro l'Inter spiegando cosa potrebbe cambiare a suo dire Vincent Kompany in vista del ritorno di mercoledì: "Non può cambiare molto. Ci sono troppi infortunati. Sarà difficile. In realtà può apportare solo modifiche minime alla formazione. Forse si potrebbe far giocare Raphael Guerreiro, ma è una situazione molto difficile per l'allenatore". Tra i principali giocatori sul banco degli imputati c'è l'ex Napoli Min-Jae Kim: "Naturalmente ha commesso uno o due errori. Ma non è l'unico responsabile della difesa centrale. È un giocatore importante, che ogni tanto commette ancora degli errori, ma ha anche disputato delle buone partite. Tuttavia, per ora lasceremo aperta la questione se l'aumento di stipendio di cui abbiamo sentito parlare sia giustificato. Ma naturalmente sa anche chi guadagna cosa nel club e com'è la struttura. Naturalmente Kim vorrebbe avere di più".

Critiche pesanti anche per Sacha Boey, uno dei subentrati dell'Allianz Arena: "Se commetti errori del genere, ovviamente non c'è motivo di lasciarlo giocare dall'inizio. Questi sono gli errori che si commettono nel settore amatoriale. Ciò non dovrebbe mai accadere a questo livello. Per me non è un giocatore del Bayern Monaco". Basler non sembra nutrire molta fiducia nel portiere Jonas Urbig: "È un portiere giovane e ha sicuramente del potenziale. Ma dobbiamo riconsiderare se potrà diventare il nuovo numero 1 del Bayern. Di recente ha militato in panchina nella Zweite Bundesliga col Colonia. Il Bayern lo ha ingaggiato perché vede qualcosa in lui. Penso anche che sia un buon portiere. Ma continuerà a commettere errori e non sarà certo il grande sostegno di cui il Bayern ha bisogno nella partita di ritorno".