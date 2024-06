Intervenuto nel corso dell'evento 'CoachesWorld24', Guillermo Barros Schelotto, ex allenatore del Boca Juniors, ha raccontato un aneddoto che vede protagonista Lautaro Martinez: "Dopo aver perso una partita contro il suo Racing di Lautaro, andai dritto da lui a dirgli: 'L'hai vinta tu'. Con tutto il rispetto per gli altri giocatori chiaramente, ma lui mi aveva davvero impressionato. Al punto che quando il mio presidente mi chiese quale sudamericano mi piacesse, risposi col suo nome. Avevamo un po' di budget per prendere un giocatore. Poi non fu possibile trovare un accordo, c'era una clausola particolare e con i club non fu possibile procedere. Di lui mi impressionò la sua attitudine vincente, la sua fame. Usciva dallo spogliatoio entrando in campo per vincere. Magari in un giocatore che è all'Inter da anni è facile trovarlo, ma vi assicuro che se lo aveste conosciuto prima del suo sbarco in Europa, lui ce l'aveva già dentro".

Una battuta sul ballottaggio con Julian Alvarez per la Copa America: "Credo sia complicato per Lionel Scaloni scegliere, perché sono due grandi attaccanti Lautaro all'Inter gioca sempre, Julian lotta con uno come Erling Haaland al City. La decisione è complicata, ma fra di loro non si vede alcuna rivalità negativa fuori dal campo: quello che non gioca, supporta l'altro. Per Scaloni non è facile scegliere tra il nove dell'Inter e quello del City".