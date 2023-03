Michele Mignani, allenatore del Bari, in conferenza stampa della vigilia del match contro il Benevento ha parlato anche di Sebastiano Esposito, che dopo l'ottimo inizio di avventura in biancorossoha faticato a trovare spazio: "Ogni attaccante ha le sue caratteristiche. Io ragiono in base alla partita - ha detto -. Lui deve trovare continuità, la continuità si trova attraverso le partite giocate sul campo, ma anche in allenamento. Penso che possa crescere e migliorare tantissimo ma ho tanti attaccanti a disposizione, qualcuno deve giocare e qualcuno no.