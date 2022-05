Solito irrefrenabile Nicolò Barella. All'Inter e in Nazionale, il centrocampista sardo non si ferma mai. Fatica questa rimandata per il piccolo RoboCop interista, gioiellino di Roberto Mancini, che con gli azzurri non ha mai rinunciato a lui. Come mostrano le foto dell'allenamento odierno del gruppo del Mancio, training di preparazione alla finalissima contro l'Argentina, il nerazzurro sembra non avvertire la fatica e dà spettacolo anche in quel di Coverciano: una semirovesciata che fa brillare gli occhi agli italiani, ma soprattutto agli interisti.