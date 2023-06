"Son partite difficili, ma che abbiamo sempre sognato di giocare". Parole e musica di Nicolò Barella, raggiunto da Sky Sport nel Media-Day di Appiano che proietta ala finale di Champions. "Abbiamo avuto fortuna e bravura per arrivare in fondo contro la squadra più forte del mondo, ma non penso che anche loro siano tranquilli - sottolinea il centrocampista sardo -. In partita secca può succedere di tutto".