Nell'ultima puntata di Elastici, su Cronache di Spogliatoio, Federico Balzaretti ha parlato a lungo dell'Inter e di Simone Inzaghi. "La bravura di un allenatore oggi è sfruttare tutta la rosa e tenere tutti sul pezzo perché poi il calcio è ciclico e c'è bisogno di tutti - dice l'ex calciatore, oggi dirigente sportivo -. Dev'essere molto bravo il giocatore a capire che bisogna allenarsi al 100% sempre, anche quando non ti senti al 100% dentro il progetto. Capita di tutto nel calcio, pensi che Lautaro e Thuram ti porteranno a vincere il campionato e in finale di Champions e poi invece ti spuntano Correa, Taremi o Arnautovic. Sfruttare tutta la rosa è una qualità straordinaria".

"A me l'Inter desta sempre impressioni molto positive, per spessore e forza - prosegue -. I dubbi ci sono ancora, ma mi sembra molto più quadrata, più solida. In questa gara serviva solo più cinismo, perché non devi portarla sull'1-0 alla fine per quello che hai prodotto, ma è sicuramente in crescita. E' fisiologico iniziare il campionato con un po' più di presunzione e leggerezza dopo aver vinto in quel modo l'anno scorso, esprimendo una superiorità così importante. Doveva mettere a posto 2-3 cosine a livello di attitudine e fame. Quando si alza il livello, se l'asticella sale l'Inter è forte forte".

Secondo Balzaretti, "l'Inter sa difendere bassa, sa difendere attaccando alta. E' la squadra più brava nel saper uscire sotto pressione. Se la attacchi le fai un favore. In più ha uno spessore dovuto a conoscenza, esperienza, ha fatto una finale pochi anni fa. Nel doppio confronto col Liverpool magari è sfavorita, perché il Liverpool va a 3000 allora e giocano ad Anfield, ma non parte sfavorita con nessun'altra in Europa".

A tal proposito, Balzaretti vede i nerazzurri con buone possibilità in Champions, ma anche al centro di una stagione tecnicamente cruciale. "Oggi l'Inter è nel pieno del ciclo, è un po' come la Juve quando prende Ronaldo. Oggi l'obiettivo è vincere la Champions: punto. E questo lo puoi reggere anche economicamente per quanto? Una stagione? Poi serve un cambiamento. Per questo dicevo: vediamo come va la stagione. Magari anche Inzaghi può pensarlo, di vedere come va la stagione e poi decidere di fare una cosa differente. O l'Inter stessa penserà di dover cambiare qualcosa e prendere un allenatore diverso. A fine stagione ci sarà una valutazione da entrambe le parti".