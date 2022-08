Il doppio ex di Lazio e Inter Marco Ballotta , raggiunto da Radio Radio , presenta così il match di venerdì tra le due squadre all'Olimpico: "La partita certamente è importante per entrambe. L’Inter sta meglio dopo due vittorie nelle prime partite di campionato, mentre la Lazio ha vinto non senza difficoltà col Bologna e poi non è andata oltre il pareggio a Torino. Per i biancocelesti forse un piccolo passo indietro ma siamo solo all’inizio. Però bisogna fare in fretta perché c’è la sosta dei Mondiali e quindi occorre partire subito forte“.

Come gestire la transizione dell’Inter da Handanovic a Onana?

"Adesso il titolare è Handanovic giustamente. Non vedo perché in questo momento debba cambiare portiere. Io Onana lo inserire in qualche partita di Coppa Italia o di coppa europea per vedere e valutarlo con attenzione. Magari la presenza di Onana per Handanovic può essere anche uno stimolo. Poi Handanovic è anche consapevole che la carta d’identità passa per tutti".