C'è una outsider che può inserirsi nel duello scudetto annunciato tra Inter e Napoli, secondo Salvatore Bagni: "L'Atalanta mi fa paura: ho mandato un messaggio al mio amico Gasperini dopo lo 0-3 al Maradona, dicendogli che mi aveva “regalato” una brutta domenica - le parole dell'ex attaccante a Il Mattino -. Il Gasp è un allenatore straordinario. L'Atalanta gioca il miglior calcio in serie A, una meraviglia da vedere. La squadra che ci fa divertire di più. Se ci credono, possono essere la vera sorpresa fino a fine stagione, anche se pure loro hanno la Champions e non hanno certo la rosa della Juve o dell'Inter o del Napoli".

Intanto Juve e, soprattutto, Milan arrancano in classifica dopo 13 giornate in cui hanno fatto peggio di Lazio e Fiorentina, le sorprese di questa prima parte di stagione: "Quando Fonseca dice che ancora crede allo scudetto probabilmente lo fa solo lui - ha detto Bagni -. Per quello che si è visto finora se il Milan entra in Champions è già tanto. La Juve ha l'attenuante dei numerosi infortuni, ma crea poco, colleziona troppi pareggi... per me non sarà vincente. Poi vediamo cosa farà a gennaio. E soprattutto manca un'alternativa a Vlahovic".