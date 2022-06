"L'Italia ha vinto l'Europeo, penso sia una vergogna, una follia il fatto che non sia prevista una qualificazione di diritto". A tuonare è Roberto Baggio, intercettato all'aeroporto di Fiumicino a margine dell'evento 'Il Talento prende il volo' organizzato da Ita Airways: "Credo che una partita si possa perdere contro chiunque, ma avranno diritto questi ragazzi a un premio per quello che hanno fatto oppure no? Se io fossi stato in quella squadra avrei fatto fatica ad accettarlo e mi fa rabbia".