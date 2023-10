Lungo intervento nel corso del Wired Next Fest Milano 2023 per l’amministratore delegato di DAZN Italia Stefano Azzi. Che parla non solo del business della sua piattaforma ma si concentra anche sugli aspetti importanti dello sviluppo in Italia, come ad esempio l'aver ottenuto la possibilità di rendere pubblici i dialoghi tra arbitri e VAR con il format 'Open Var': "È stato un servizio che ha avuto un impatto pazzesco perché c’è grande fame di vivere lo sport anche dietro le quinte. Tutto quello che ruota intorno ad ogni singolo sport al di fuori del rettangolo di gioco. Grazie a FIGC, AIA e Lega Serie A abbiamo lanciato questo servizio accoppiando le immagini con l’audio.

Secondo me consente di avere due cose: innanzitutto formazione spiegando ad esempio cosa può fare o non fare il VAR e poi è bello sentire il commento, quello che si dicono, è veramente rilevante. Ha avuto una grande reazione positiva, si è aperta la crepa nell’avere maggiore trasparenza, piano piano costruiremo sempre di più. Non si può fare però la diretta, ci sono decisioni del giudice sportivo che devono essere prese in funzione a quanto è successo e quindi devi aspettare queste. Lavoreremo anche in funzione delle regole, ma è un primo inizio e c’è stata grande apertura".