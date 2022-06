"Tanti auguri a Piero Ausilio che oggi compie 50 anni, di cui quasi la metà passati in nerazzurro". È l'incipit del comunicato del club meneghino per festeggiare il compleanno del ds.

"L'attuale Direttore Sportivo del Club ha iniziato la sua carriera da dirigente sportivo nel 1992 alla Pro Sesto per poi arrivare all'Inter nel gennaio del 1998, ricoprendo il ruolo di segretario del Settore Giovanile - ricorda Inter.it -. Da 24 anni figura fondamentale all'interno del Club: dopo anni da responsabile del Settore Giovanile, Piero ha cominciato a lavorare con la Prima Squadra nella stagione 2009/10, ricoprendo poi dal 2014 il ruolo di Direttore Sportivo. Grazie alla sua abilità ed esperienza ha dato e continua a dare un contributo decisivo alla costruzione dei successi nerazzurri: dal suo arrivo in Società l'Inter ha conquistato in totale 19 trofei, ultimi dei quali la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia della passata stagione. Da parte del Club e della Famiglia interista i migliori auguri nel giorno del suo 50esimo compleanno".