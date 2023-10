Gianni Infantino, presidente FIFA, ha pubblicato stamane su Instagram un post su quanto accaduto ieri per le strade di Bruxelles, dove due cittadini svedesi sono stati uccisi da un attentatore tunisino, a poche ore dalla partita Belgio-Svezia, valida per le qualificazioni a Euro 2024: "Sono profondamente scioccato e addolorato per la tragica morte di due svedesi a Bruxelles, vicino allo stadio dove il Belgio ha ospitato la Svezia - le sue parole -. A nome della FIFA e della comunità calcistica, invio le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.

I nostri pensieri vanno ai cittadini del Belgio e della Svezia, alle rispettive squadre nazionali e alle loro federazioni".