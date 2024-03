La lunga battaglia contro l'Inter di mercoledì ha lasciato qualche scoria in casa Atletico Madrid. A pagarne le conseguenze in particolare è stato il difensore Mario Hermoso, che ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra nel corso del secondo supplementare, problema a causa del quale dovrà saltare la sfida di domani contro il Barcellona in campionato. L'imminente sarà utile al giocatore per recuperare: a seconda delle sue sensazioni, si vedrà se potrà tornare a disposizione per la trasferta al Villarreal del 1° aprile o al massimo per l'andata dei quarti di finale di Champions contro il Borussia Dortmund.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico Diego Simeone ha annunciato però il ritorno a disposizione di Reinildo: "Direi che è pronto. Si sta allenando bene, con grande entusiasmo, ed è un ragazzo che ha sempre dato tutto per la squadra quando toccava a lui giocare. Non ci aspettiamo nient'altro se avrà l'opportunità di farlo".