Nella notte italiana di mercoledì, al Monumental di Buenos Aires, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni potrebbe schierare un trio inedito in attacco dal 1' contro la Bolivia: Lionel Messi con Lautaro Martínez e Julián Alvarez. La possibilità di vedere i tre tutti insieme come titolari, un'opzione tattica messa sul tavolo dallo stesso ct nell'ultima conferenza stampa, si è già verificata a partita in corso in altre tre occasioni, con un bilancio di una vittoria e due sconfitte. La prima volta andò in scena nella Copa América 2021, proprio contro la Bolivia, battuta 4-1. Gli altri due precedenti, invece, non invitano all'ottimismo e sono coincisi con due cadute: il ko all'esordio del Mondiale in Qatar contro l'Arabia Saudita, con i tre in campo per un totale di 32 minuti, e il 2-0 incassato dall'Uruguay alla Bombonera il 17 novembre 2023. Lo riporta Tyc Sports.