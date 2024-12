L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i due anticipi della 15esima giornata di Serie A, in programma domani sera. Aprirà il turno alle 18.30 Inter-Parma, affidata a Rosario Abisso, che avrà l'assistenza di Rossi e Cipriani con Massimi nelle vesti di quarto ufficiale. A Lissone, in sala VAR, ci sarà la coppia Pezzuto-Paterna.

A Bergamo, per dirigere il big match Atalanta-Milan, ci sarà Federico La Penna, con Di Paolo e Ghersini al VAR.