"Il grosso tema dei diritti televisivi in Italia è legato ai mercati internazionali". Dice il CEO dell'Inter Alessandro Antonello, muovendo un'analitica critica all'Italia nell'approccio ai mercati internazionali sul tema dei diritti televisivi nel suo intervento alla presentazione del libro di Marco Bellinazzo. "Il gap con la Liga spagnola, ce lo siamo detti, è veramente molto molto grande.

Negli ultimi anni l’Italia, soprattutto nell’ultimo decennio, non è stata in grado di affrontare i mercati internazionali in maniera adeguata e andare noi come prodotto Italia e Serie A nei paesi che ancora oggi vivono del periodo d’oro degli anni ’90 e quindi vedono ancora oggi nel prodotto calcio Italia un qualcosa di molto importante. Se questi territori non li coltivi e non li domini o non cerchi d tenerli vivi è chiaro che si perdano i contatti e anche il valore e sono poi altre leghe più importanti ad accaparrarsi quei territori. Noi dobbiamo tornare ad investire sul territorio internazionale anche perché abbiamo un appeal che altri non hanno. Negli ultimi quattro anni quattro squadre diverse hanno vinto lo scudetto, alternandosi fino all’ultima di campionato per la retrocessione, quest’anno complimenti al Napoli per la vittoria del campionato, però sulla partecipazione alle coppe europee la Serie A è rimasta aperta proprio perché le competizioni europee sono fondamentali per i club italiani perché quelle risorse economiche messe a disposizione sono fondamentali per poter competere.