Intervistato in zona mista a margine del Trofeo Maestrelli, l'ex dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, indicando le possibili rivali per il Napoli: "La ripresa dopo una lunga sosta? È una situazione anomala, dal punto di vista psicologico sarà un po' diverso. Sarà un po' come ricominciare dall'inizio anche se le squadre favorite sono sempre le solite. Scudetto al Napoli? È il candidato numero uno, inoltre non sono molti i giocatori che sono andati al Mondiale in queste settimane di pausa. Ha finito bene il girone d'andata ed ha una rosa forte, anche se le squadre dietro sono temibili, come ad esempio l'Inter, il Milan e la Juventus col rientro di Chiesa e Di Maria che abbiamo visto al Mondiale", le parole riportate da TMW.