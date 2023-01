Il procuratore Claudio Anellucci, intervistato da TMW Radio, ha parlato dell'importanza di Paulo Dybala per la Roma sottolineando: "L'ho portato a Palermo e lo conosco bene. Quando ho saputo che la Juve non lo avrebbe rinnovato sono rimasto a bocca aperta. Era una follia lasciarlo partire uno come lui, che ha fatto la storia del club. Non è un leader rumoroso ma è un leader in campo.