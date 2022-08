La dirigenza dell'Inter è consapevole di quanto sia importante e fondamentale curare i baby talenti della propria cantera. Oltre a curare con dedizione i rapporti con le società satellite e affiliate come l'Accademia Inter. Il coach dell'Under 14 Andrea Corti ha rilasciato un'intervista per il sito Sprint e Sport soffermandosi sui progetti in cantiere per la stagione che verrà e sui metodi utilizzati all'interno dell'Accademia Inter: "Voglio iniziare parlando dei 2008, con i quali abbiamo passato un anno veramente ottimo. A livello collettivo abbiamo fatto veramente una grande annata e nonostante alcuni normali alti e bassi siamo riusciti a fare qualcosa di veramente importante, arrivati in semifinale dei playoff per la Coppa Lombardia". Sono stati molti, infatti, i giocatori classe 2008 dell'Accademia Inter ad essere stati sottoposti a un provino con squadre professionistiche: Bucciero e Madon hanno provato con il Monza, Durante e Marrone sempre con il Monza ma anche con il Cagliari, Calia con Piacenza e Inter e anche Volpi con la Beneamata.