Nel corso del suo intervento per 'Radio Anch'io-Sport', Carlo Ancelotti si è espresso anche sulla corsa per il campionato italiano: "Il Milan ha fatto un ottimo mercato, acquistando giocatori di esperienza ma anche giovani interessanti. Anche se ha pareggiato entrambe le sfide, in Europa sta facendo bene. Nella lotta Scudetto bisogna mettere anche la Juventus, che non ha le coppe, e il Napoli".