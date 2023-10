Tornato a Parma dove l'Università locale gli ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Motorie, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha concesso un'intervista alla Gazzetta di Parma parlando anche della Champions League e delle favorite per questa edizione: "A giocarsi la coppa saranno, come sempre, Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Bayern. Potrebbero esserci anche delle sorprese, come l'anno scorso con l'Inter che è arrivata in finale".