OpenEconomics ha realizzato uno studio sull’impatto economico sulla realizzazione dei 14 stadi di calcio già in fase di progettazione in Italia. Secondo la suddetta analisi, saranno 2 miliardi e 878 milioni il totale della spesa necessaria a realizzare gli impianti sportivi. Dei circa 2,9 miliardi necessari per la realizzazione delle opere, il 43% sarà speso per la realizzazione degli stadi di Inter e Milan e al completamento di quello di Bergamo, il totale della spesa in Lombardia sarà 1,24 miliardi di euro. 600 milioni di euro sono destinati allo stadio della Roma, mentre 200 milioni saranno necessari per realizzare il nuovo Artemio Franchi a Firenze e altrettanti per lo stadio di Cagliari.

Saranno 150 sono i milioni di euro necessari al restyling del Dall’Ara di Bologna, includendo anche la realizzazione dello stadio temporaneo da 16mila posti mentre, infine, 93 milioni di euro è la spesa destinata alla costruzione del nuovo stadio di Venezia e il Bosco dello Sport, infine altri 400 milioni saranno necessari a realizzare o riammodernare gli stadi di Padova, Parma, Ternana, Empoli, Lucca e Perugia. L’impatto dei 4,8 miliardi di euro sul PIL andrà a beneficio di tutto il territorio nazionale con Lombardia (1,6 Miliardi di euro) e Lazio (770 milioni di euro) che anche in virtù della spesa diretta assorbiranno rispettivamente il 34% e il 16% dei benefici sul PIL, la Toscana (486 milioni di euro) il 10%, l’Emilia (380 milioni di euro) di 8%, il Veneto (343 milioni di euro) 7% e la Sardegna (192 milioni di euro) il 4%.