"Non penso che il Milan sia fuori dalla lotta scudetto. Per me ha ancora chance e anzi, vedo Inter, Milan, Napoli, Juve e Atalanta in corsa", ha detto Massimo Ambrosini alla Gazzetta dello Sport, dove nella lotta scudetto inserisce anche la squadra di Fonseca: "Diciamo che sono queste cinque per i quattro posti Champions. Sperando diventino cinque...".

Lunedì alla serata contro il diabete c’erano grandi milanisti (Ancelotti, Shevchenko, Pirlo, Inzaghi, Galli…) ma anche rappresentanti dell’Inter e della Juve. Che effetto fa?

"Bellissimo. C’erano loro, c’erano amici di Dazn e tanti ex colleghi. Mi ha fatto piacere che siano stati da subito entusiasti, hanno risposto subito 'veniamo'. Nessuno ha detto 'vediamo, ci pens'. Mi ha colpito il contrasto tra la solitudine che un genitore prova quando diagnosticano la malattia di suo figlio e la moltitudine di persone che ha partecipato".