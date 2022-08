Dopo la prima giornata di campionato, Massimo Ambrosini esprime il suo parere sull'Inter dagli studi di DAZN, partendo dalle dichiarazioni del post Inter-Lecce di Simone Inzaghi: "È stato deciso anche quando ha scelto la formazione, Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries fuori dai titolari era una cosa che si aspettavano in pochi. Io penso che l’Inter abbia tematiche mentali da gestire, quanto successo l’anno scorso ha portato scorie. Rimane tra le favorite per la sua rosa, però l'anno appoggiava tanto su Ivan Perisic e ora ha Robin Gosens è un altro calciatore: sa fare gol, deve farli per colmare il gap ma in questo momento non è al 100%. Per caratteristiche, comunque, non si avvicinerà mai a Perisic".