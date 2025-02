Raggiunto da Calciomercato.com, Alessandro Altobelli, ex bomber nerazzurro, si racconta a tutto tondo raccontando tantissimi aneddoti della sua vita da giocatore interista chiusa però in maniera amara, come racconta lui stesso: "Ero all’Inter da undici anni e mi vedevo già dirigente del club con la cravatta al collo, ma avevano deciso per me e alla fine mi sono sentito nella condizione di strappare il contratto. Sono partito per gli Europei da svincolato, ero un calciatore senza squadra, al ritorno ho ricevuto la telefonata della Juventus. Perché rinunciai al contratto? Era nato qualche diverbio già con Pellegrini quando a inizio stagione si discuteva dei possibili premi da distribuire. Mi disse che il mio era già un ricco contratto ma gli feci notare che in quello spogliatoio facevo anche gli interessi dei più giovani”.

Spillo parla poi dell'Inter di oggi, partendo da Lautaro Martinez: "È tra i più forti in Europa. Gioca con la squadra, è sempre puntuale in zona gol. Forse spreca un po’ troppo. Gli consiglio di ragionare con maggiore serenità quando si trova in area. Io percepivo quella zona di campo come un posto in cui nessuno poteva toccarmi, il che mi conferiva massima tranquillità. Ci può lavorare in allenamento e crescere ancora di più”. Poi su Simone Inzaghi aggiunge: "Mi ha sorpreso e ho dovuto ricredermi. Quando allenava la Lazio si percepiva che fosse bravo ma pensavo non fosse ancora pronto per la pressione di Milano. Sbagliavo, fa rendere tutti al 100%. Le critiche? Sembrava lo attendessero al varco con i fucili spianati alla prima sconfitta. Sono rimasto basito di fronte alle critiche piovute dopo la sconfitta del Franchi. Eccessivo, ma la società non ragiona come i giornali. Giusto?”. Chiosa sulla sfida di domani sera contro la Juventus: "Queste sono le partite che tifosi e calciatori aspettano per una stagione intera. In questo momento l’Inter è più forte ma a Torino non c’è mai niente di scontato”.