L'ex attaccante Aldo Serena, interpellato dal quotidiano Libero, torna sull'esordio dell'Inter in casa del Lecce analizzandone le lacune: "Cosa non mi è piaciuto? La propensione della squadra ad allungarsi troppo. Difetto già emerso in precampionato. Perisic è una perdita gravissima, Gosens è un laterale diverso dal croato. E poi con Lukaku il gioco è cambiato, consiglio a Inzaghi di tenere più corta la squadra, più raccolta. Fossi in lui farei un ragionamento su come giocava l’Inter di Conte".

Giacomo Principato