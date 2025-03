C'è anche Kristjan Asllani tra i convocati dell'Albania in vista dell'imminente sosta Nazionali. Il centrocampista dell'Inter fa parte dei 26 giocatori chiamati dal ct Sylvinho per le partite contro Inghilterra e Andorra valide per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma il 21 e il 24 marzo.