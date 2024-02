All'interno del servizio che andrà in onda stasera durante 'Le Iene' si fa riferimento anche la trasparenza della classe arbitrale verso il mondo esterno, in particolare con la richiesta di pubblicare tutti gli audio del VAR subito dopo le partite, oltre ai voti che vengono assegnati ai direttori di gara per le loro prestazioni in campo. "Arriveremo anche a questo. Ma c’è un problema anche legato al giudice sportivo. Come vede, anche l’open VAR è cambiato? Praticamente c’è l’ascolto dell’audio a caldo di alcune situazioni -. ha spiegato Carlo Pacifici, presidente dell'AIA -. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ovviamente in linea con quanto previsto dai regolamenti dalla FIGC, dalla possibilità di rivedere gli episodi e sentirli. Quando? Dobbiamo sentire la Federazione, Gravina, e vedremo se possiamo andare su questa strada.

Questo non dipende da me, ma i tempi sono brevi. Due mesi massimo. Dunque, in massimo due mesi i tifosi potranno ascoltare. Pubblicare anche i voti degli arbitri e dei VAR? Secondo me in questo c’è anche un problema di privacy personale ma di chi riceve i voti. Questo è un aspetto legale che va attribuito. Se fosse per me non ci sarebbe nessun tipo di problema".